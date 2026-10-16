Tự hào và thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập - tự do

ANTD.VN - Phòng Cảnh vệ miền Nam - cơ quan Thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại phía Nam vừa hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Ban an ninh Trung ương cục miền Nam, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

Đây là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống đơn vị (18-10-1956/18-10-2026).

Đoàn do đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Hùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ, đại diện Đảng ủy, chỉ huy và CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng CAND

Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Vì An ninh Tổ quốc; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tượng đài Cố Bộ trưởng Phạm Hùng; Bia tưởng niệm an ninh vũ trang miền Nam và Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không quản hy sinh, gian khổ, khắc phục khó khăn; mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời chiến cũng như trong thời bình, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phù điêu 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hơn 500 CBCS Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam (tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam) đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và nhiều người đã bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Đoàn đại biểu dâng hương dâng hoa tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Chuyến hành trình về nguồn là dịp để CBCS phòng Cảnh vệ miền Nam nói riêng, CBCS Bộ Tư lệnh cảnh vệ nói chung ôn lại và tự hào về truyền thống, lịch sử vẻ vang của đơn vị; giúp thế CBCS Cảnh vệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh xương máu của cha anh đi trước.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao bản lĩnh chính trị và lòng trung thành tuyệt đối, không ngừng nỗ lực, cố gắng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của được Đảng, Nhà nước và nhân dân.