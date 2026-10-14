Từ giáo dục đến tư vấn tài chính: Khi kinh nghiệm cũ mở lối cho nghề mới

ANTD.VN - Từng công tác trong ngành giáo dục, ba người phụ nữ bước vào lĩnh vực bảo hiểm ở những thời điểm khác nhau. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trở thành thế mạnh giúp họ đồng hành cùng khách hàng và phát triển đội ngũ.

Nguyễn Thị Bình: Hiểu điều khách chưa nói

Ít ai nghĩ rằng trước khi sở hữu hàng chục giải thưởng lớn nhỏ tại Manulife, chị Nguyễn Thị Bình từng là một giáo viên cấp 3. Bảy năm trong ngành giáo dục, chị được nhiều học sinh và phụ huynh quý mến bởi khả năng thấu hiểu người đối diện.

Khi chuyển sang lĩnh vực bảo hiểm, những kinh nghiệm ấy tiếp tục theo chị trong từng cuộc gặp khách hàng. Chị dành nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe cách khách hàng chia sẻ những băn khoăn về tài chính và gia đình. Từ những chi tiết tưởng như rất nhỏ như một ánh mắt, một tiếng nghẹn…, chị hiểu điều họ thực sự quan tâm để đưa ra giải pháp phù hợp.

Công việc mới cũng mở ra cho chị một vai trò khác. Từ năm thứ hai chuyển nghề, chị bắt đầu tham gia đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ. Đến nay, chị đã xây dựng đội ngũ hơn 100 nhân sự tại Bắc Ninh và được Manulife ghi nhận với danh hiệu MBA (Master Builder Agency) - Nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú.

“Mỗi khách hàng có một hoàn cảnh và mối quan tâm khác nhau. Điều tôi học được từ nghề giáo là cần dành thời gian lắng nghe để hiểu họ thực sự cần gì trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào”, chị Bình chia sẻ.

Nguyễn Thị Huyền: Bước ngoặt sự nghiệp từ một lời nói của con

“Con ước một lần được mẹ nắm tay đưa đi khai giảng như các bạn”.

Câu nói ấy của con khiến chị Nguyễn Thị Huyền nghiêm túc nhìn lại công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Khi đó, chị làm văn thư kiêm thủ quỹ tại một trường mầm non. Mong muốn được hiện diện nhiều hơn trong những cột mốc tuổi thơ của con đã thôi thúc chị tìm một hướng đi linh hoạt hơn.

Từ ngành giáo dục đến bảo hiểm, hành trang chị mang theo là sự cẩn thận và thói quen kiểm tra kỹ từng thông tin. “Công việc văn thư kiêm thủ quỹ giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ trong từng công việc”, chị Huyền chia sẻ.

Chị vẫn nhớ lần đầu tiên tư vấn cho một người bạn còn nhiều băn khoăn về bảo hiểm. Chị đã dành gần 4 ngày chuẩn bị để tư vấn chi tiết và cặn kẽ. Từng khúc mắc dần được tháo gỡ giúp người bạn hiểu rõ hơn về giải pháp bảo hiểm và quyết định tham gia.

Sự cẩn trọng ấy tiếp tục theo chị trong công việc hàng ngày. Khi một khách hàng gặp khó khăn trong quá trình yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, chị đã đến tận nhà để rà soát hồ sơ, xác định những giấy tờ còn thiếu và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục. Khách hàng sau đó đã nhận được quyền lợi theo quy định của hợp đồng.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, chị Huyền đã nhiều lần đạt danh hiệu COT (Court of the Table) - cấp độ quốc tế cao dành cho những tư vấn viên có thành tích nổi bật trong ngành bảo hiểm cùng danh hiệu MBA của Manulife. Nhìn lại hành trình của mình, chị cho biết quyết định chuyển nghề bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị: tiếp tục phát triển sự nghiệp và có thêm thời gian bên con.

Đặng Thị Kim Soa: Từ hiệu trưởng đến người dẫn dắt đội ngũ

Sau hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục và từng giữ cương vị hiệu trưởng, chị Đặng Thị Kim Soa nghĩ mình sẽ gắn bó với môi trường học đường đến hết sự nghiệp. Vì vậy, quyết định bước sang một lĩnh vực mới trở thành một trong những bước ngoặt lớn nhất trong hành trình làm nghề của chị.

“Tôi muốn thử thách bản thân, tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực cho các gia đình. Tôi nghĩ mình vẫn còn đủ năng lượng để bắt đầu một hành trình mới”, chị Soa chia sẻ.

Những năm tháng điều hành ở trường học giúp chị Soa tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối, dẫn dắt và phát triển con người. Khi bước sang lĩnh vực bảo hiểm, chị tiếp tục phát huy thế mạnh ấy trong công tác xây dựng đội ngũ. Chị dành thời gian đồng hành cùng các thành viên, nhận diện điểm mạnh của từng người và tạo điều kiện để họ phát triển theo năng lực riêng.

Theo chị Soa, giáo dục và bảo hiểm có một điểm chung: đều gắn với con người và trách nhiệm đồng hành cùng họ trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống. “Dù làm việc trong ngành nào, cái ‘tâm’ của người làm nghề đối với khách hàng, đội ngũ cũng cần được đặt lên hàng đầu”, chị khẳng định.

Sự nghiêm túc trong công việc cùng kỹ năng quản trị đã giúp chị Soa gặt hái thành công trong ngành bảo hiểm, với ba năm đạt danh hiệu MBA của Manulife và sáu năm liên tiếp đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) - một trong những danh hiệu quốc tế uy tín dành cho các tư vấn viên bảo hiểm có thành tích xuất sắc.

Không chỉ riêng chị Bình, chị Huyền hay chị Soa, nhiều người từng làm việc trong ngành giáo dục đã lựa chọn trở thành tư vấn viên, tiếp nối sứ mệnh “trồng người” trong một vai trò mới. Với các chương trình đào tạo, công cụ hỗ trợ và môi trường phát triển nghề nghiệp, Manulife tạo điều kiện để họ phát huy những thế mạnh đã tích lũy trong nhiều năm, từ đó đồng hành cùng khách hàng trong các kế hoạch dài hạn của gia đình.