Từ di sản 70 năm đến khát vọng 100 năm CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - 70 năm là một dấu mốc để nhìn lại, nhưng cũng mở ra một hành trình mới của CLB Công an Hà Nội. Từ di sản của đội bóng Công an Hà Nội được bồi đắp qua bảy thập kỷ, thế hệ hôm nay đang đứng trước trách nhiệm tiếp nối, làm giàu thêm những giá trị đã được các thế hệ đi trước gây dựng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956-10/10/2026), Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội chia sẻ về di sản, bản sắc và những giá trị cần được tiếp nối, bồi đắp, để CLB Công an Hà Nội có thể phát triển bền vững, vươn xa trong tương lai.

"70 năm là một di sản lớn, cũng là một trách nhiệm lớn"

Phóng viên: Thưa Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, nhìn từ dấu mốc 70 năm, ông cho rằng CLB Công an Hà Nội hôm nay đang tiếp nhận di sản lớn nhất nào từ các thế hệ đi trước?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Tôi nghĩ đó trước hết là một di sản về niềm tin và bản sắc. Từ khi ra đời năm 1956, đội bóng Công an Hà Nội đã trải qua rất nhiều giai đoạn của lịch sử đất nước và Thủ đô. Có những thời kỳ điều kiện còn hết sức khó khăn, bóng đá chưa chuyên nghiệp, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội vẫn thi đấu bằng tinh thần rất đặc biệt. Họ chơi bóng với niềm tự hào về màu áo, với ý thức rằng phía sau đội bóng là hình ảnh của người chiến sĩ Công an Hà Nội và tình cảm của người dân Thủ đô.

Đó là di sản không thể đo đếm bằng số lượng danh hiệu. Chúng ta có thể nhắc đến những chức vô địch, những thế hệ cầu thủ, những trận đấu đáng nhớ. Nhưng hơn tất cả, trong lịch sử 80 năm của Công an Thủ đô Anh hùng, thì truyền thống 70 năm của đội bóng Công an Hà Nội như một tượng đài, tạo dựng được một vị trí vàng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước.

Thế hệ hôm nay may mắn được tiếp nhận một nền tảng giàu truyền thống như vậy. Nhưng tôi cho rằng được thừa hưởng một di sản lớn cũng đồng nghĩa với một trách nhiệm lớn: chúng ta phải làm sao để xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã gây dựng, đồng thời phải tạo ra những giá trị mới cho các thế hệ sau.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu tại Lễ xuất quân tham dự mùa giải 2026/27

CLB bóng đá Công an Hà Nội - niềm tự hào của người dân Thủ đô và thể thao Công an nhân dân

PV: Nếu nói di sản 70 năm là điểm tựa, vậy theo ông, thế hệ hôm nay cần làm gì để di sản ấy không chỉ nằm trong những trang vàng truyền thống của CLB Công an Hà Nội?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được tiếp nối bằng hành động. Chúng tôi luôn xác định CLB Công an Hà Nội hôm nay không thể sống bằng hào quang của quá khứ. Những thành tích của các thế hệ trước là niềm tự hào, nhưng không phải là lý do để chúng ta dừng lại. Đó phải là động lực to lớn để mỗi người của thế hệ hôm nay tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn.

Sự trở lại mạnh mẽ của CLB Công an Hà Nội trong những năm gần đây cũng là kết quả của một quá trình với sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện rất lớn từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đặc biệt là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

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Là Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các đội bóng Công an nói chung và CLB Công an Hà Nội nói riêng. Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội còn đón nhận tình cảm, sự quan tâm, yêu quý của nhân dân và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội. Trong đó, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội, nay là Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Thiếu tướng Dương Đức Hải, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội, nay là Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình củng cố và phát triển CLB. Trên cương vị người đứng đầu Công an thành phố, các đồng chí luôn dành sự quan tâm tới đội bóng, từ định hướng phát triển, tổ chức, xây dựng lực lượng đến những điều kiện cần thiết để CLB từng bước vận hành chuyên nghiệp, ổn định và phát huy tốt hơn truyền thống của bóng đá Công an Hà Nội. Đó là nguồn động viên quan trọng để đội bóng có thêm điều kiện củng cố vị thế, xây dựng nền tảng và từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản trong tầm vóc mới.

Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng, sự quan tâm ấy không chỉ là niềm vui hay sự khích lệ, mà còn đặt lên vai CLB một trách nhiệm lớn hơn. Khi một đội bóng mang tên Công an Hà Nội được kỳ vọng trở lại với vị thế vốn có, những người đang làm bóng đá hôm nay phải làm sao để sự hồi sinh ấy không chỉ dừng ở một giai đoạn thành công, mà trở thành một hành trình phát triển lâu dài, bền vững.

Tôi cho rằng cách tri ân tốt nhất đối với thế hệ đi trước và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, là xây dựng được một đội bóng xứng đáng với tên tuổi Công an Hà Nội trong thời đại mới, kỷ nguyên mới. Nếu thế hệ trước để lại cho chúng ta tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó, tình yêu màu áo và sự gắn bó với nhân dân, thì thế hệ hôm nay phải bổ sung vào đó tư duy quản trị hiện đại, khoa học thể thao, đào tạo trẻ, cơ sở vật chất, công nghệ, tính chuyên nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế. Chúng ta kế thừa những giá trị tốt đẹp nhất của quá khứ để mở ra tương lai rộng mở hơn, xán lạn hơn.

PV: Vào năm 2056, khi CLB tròn 100 năm tuổi, ông hình dung Công an Hà Nội khi đó sẽ là một đội bóng như thế nào?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Tôi không muốn hình dung tương lai bằng những danh hiệu cụ thể. Bởi không ai có thể nói trước bóng đá thế giới, bóng đá Việt Nam hay mô hình thi đấu sẽ thay đổi như thế nào.

Nhưng tôi mong đến năm 2056, khi các thế hệ sau nhìn lại chặng đường từ ngày hôm nay, họ có thể nói rằng CLB đã đặt được những viên gạch quan trọng cho một tập thể phát triển bền vững. Tôi mong Công an Hà Nội khi đó không chỉ là một đội bóng có vị thế hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực, mà còn khẳng định được tên tuổi của mình ở đấu trường châu lục, cụ thể là AFC Champions League Elite, nơi chúng tôi đã lần đầu tiên góp mặt ở mùa giải 2026 này.

Sự cuồng nhiệt, hết mình, văn minh của các cổ động viên CLB Công an Hà Nội đã là hình ảnh quen thuộc mỗi khi đội nhà thi đấu

Danh tiếng, thương hiệu của một CLB hiện đại không chỉ được nhận diện bởi những chiếc cúp trong phòng truyền thống. Người ta phải nhận ra Công an Hà Nội FC qua cách đội bóng tổ chức, cách cầu thủ thi đấu, cách ứng xử, cách đào tạo thế hệ trẻ và cách CLB gắn bó với cộng đồng và đóng góp cho đội tuyển quốc gia, cho bóng đá Việt Nam, cho bóng đá khu vực Đông Nam Á, cho bóng đá châu lục.

"Nền móng quan trọng nhất là con người"

PV: Để đi được tới cột mốc 100 năm, theo ông, những nền móng nào phải được xây dựng ngay từ hôm nay?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Tôi cho rằng nền móng đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là con người. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống đào tạo trẻ thực chất, để CLB không chỉ tìm kiếm những cầu thủ giỏi, những ngôi sao, mà còn đào tạo được những cầu thủ mang trong mình bản sắc Công an Hà Nội. Một cầu thủ trẻ phải được học tập rèn luyện nâng cao kiến thức, cả chuyên môn, thể chất, tư duy chiến thuật, bản lĩnh, đạo đức và ý thức nghề nghiệp.

Thứ hai là nền móng về tổ chức và quản trị. Bóng đá hiện đại đòi hỏi một CLB phải vận hành bằng hệ thống, bằng dữ liệu, bằng khoa học thể thao và bằng những quy trình chuyên nghiệp.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các hoạt động của đội bóng

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội luôn có mặt trên khán đài, đồng hành cùng đội bóng

Thứ ba là cơ sở vật chất. Từ sân tập, trung tâm đào tạo trẻ, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi thể lực đến các điều kiện phục vụ cầu thủ đều phải từng bước được nâng lên.

Và cuối cùng là nền móng về văn hóa CLB. Đây là điều tôi đặc biệt coi trọng. Có thể một cầu thủ đến rồi đi, một HLV đến rồi đi, một thế hệ lãnh đạo cũng sẽ thay đổi, nhưng văn hóa của CLB vẫn luôn ở đó lâu bền.

PV: Bóng đá hiện đại thay đổi rất nhanh. Làm thế nào để Công an Hà Nội tránh phụ thuộc vào một thế hệ cầu thủ hay một giai đoạn thành công?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng một hệ thống có khả năng tự tạo ra sức mạnh. Một đội bóng có thể thành công nhờ một thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng một CLB muốn tồn tại hàng chục năm hay cả trăm năm thì không thể chỉ trông chờ vào điều đó.

Chúng ta phải có đào tạo trẻ, có tuyển trạch, có đội ngũ chuyên môn chuyên nghiệp đủ năng lực, có cơ chế phát hiện và phát triển tài năng, có môi trường để cầu thủ trưởng thành. Quan trọng hơn nữa là phải tạo ra được một triết lý xuyên suốt.

Tôi nghĩ mỗi thế hệ của Công an Hà Nội sẽ có những con người khác nhau, phong cách bóng đá có thể khác nhau, công nghệ cũng sẽ khác nhau. Nhưng nếu hệ thống đủ tốt, đủ chiều sâu thì khi một thế hệ kết thúc, thế hệ tiếp theo có thể bước lên mà không làm đứt gãy hành trình tiến lên của CLB. Đó chính là ý nghĩa của phát triển bền vững.

"Bóng đá có thể thay đổi, giá trị cốt lõi thì không”

PV: Trong 30 năm tới, bóng đá chắc chắn sẽ thay đổi rất mạnh về công nghệ, chiến thuật, quản trị và thương mại. Theo ông, điều gì của Công an Hà Nội FC phải được giữ lại dù bóng đá có thay đổi đến đâu?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Tôi nghĩ đó là bản sắc, kỷ luật, tinh thần tập thể, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Kỷ luật ở đây không chỉ là kỷ luật trong tập luyện hay thi đấu. Đó còn là kỷ luật trong cách ứng xử, trong việc giữ gìn bản sắc, hình ảnh của đội bóng ngành Công an và ý thức với màu áo mình đang mang.

Công an Hà Nội có một đặc điểm rất riêng: đây không đơn thuần là tên của một CLB bóng đá. Đằng sau màu áo ấy là truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, là hình ảnh của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng và tình cảm của người dân Hà Nội cũng như người hâm mộ trong nước và nước ngoài.

Vì vậy, cầu thủ phải hiểu rằng mỗi hành động của mình đều đã góp phần tạo nên hình ảnh của đội bóng. Bóng đá có thể ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, hiện đại hơn. Công nghệ có thể làm thay đổi cách chúng ta huấn luyện và thi đấu; công nghệ có thể tác động kỹ thuật và chiến thuật trên sân cỏ. Nhưng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và niềm tự hào về màu áo Công an Hà Nội thì phải được giữ gìn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội tặng quà đại diện các đội cựu cầu thủ tham gia Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 Ngày thành lập CLB Công an Hà Nội (10-10-1956/ 10-10-2026)

PV: Ông từng nói thành tích trên sân cỏ phải song hành với trách nhiệm với cộng đồng. Trong tầm nhìn dài hạn, mối quan hệ giữa CLB và người hâm mộ sẽ được đặt ở đâu?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Người hâm mộ phải là một phần rất quan trọng trong hành trình phát triển của CLB. Một đội bóng có thể giành chiến thắng trên sân, nhưng để trở thành một đội bóng có sức sống lâu dài thì cần tạo dựng được tình cảm và niềm tin nơi người hâm mộ.

Chúng tôi mong muốn mỗi trận đấu của Công an Hà Nội không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là một ngày hội bóng đá mỗi khi đội bóng thi đấu trong nước và quốc tế. Ở đó, khán giả đến sân để xem bóng đá, để cổ vũ đội bóng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được những giá trị tích cực mà thể thao mang lại.

CLB cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Nếu một em nhỏ nhìn thấy cầu thủ Công an Hà Nội và có thêm động lực để chơi thể thao, sống kỷ luật, sống tích cực và theo đuổi ước mơ của mình, thì đó cũng là một thành quả đáng quý.

PV: Nếu có thể gửi một thông điệp tới thế hệ CLB Công an Hà Nội của năm 2056, khi CLB tròn 100 tuổi, ông sẽ nói gì với họ?

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: Có lẽ tôi sẽ nói rằng: các bạn đang đi trên con đường mà rất nhiều thế hệ trước đã cùng nhau xây dựng. 70 năm trước, những người đặt những viên gạch đầu tiên không thể biết bóng đá năm 2026 sẽ như thế nào. Và chúng tôi hôm nay cũng không thể biết chính xác bóng đá năm 2056 sẽ thay đổi ra sao.

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Nhưng có một điều chúng tôi có thể làm được, đó là cố gắng xây dựng một nền móng đủ tốt để các thế hệ sau tiếp tục phát triển. Nếu đến năm 2056, các bạn có một đội bóng hiện đại hơn chúng tôi, chuyên nghiệp hơn chúng tôi, vươn xa hơn chúng tôi, đó chính là điều chúng tôi luôn mong muốn và hy vọng. Tôi cũng mong các bạn vẫn còn nhìn thấy trong màu áo Công an Hà Nội FC những giá trị mà các thế hệ từ năm 1956 đã gìn giữ: tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm, sự cống hiến và tình yêu dành cho Thủ đô.

70 năm là một hành trình dài. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Điều quan trọng là mỗi thế hệ phải hoàn thành tốt phần việc của mình, để khi trao lại màu áo cho thế hệ sau, chúng ta có thể nói rằng: mình đã giữ gìn được những giá trị của quá khứ và đã làm thêm được một điều có ích cho tương lai.

- Trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Tiến Đạt!