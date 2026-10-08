Từ cao tốc Bắc - Nam đến Sân bay Long Thành: Dấu ấn xi măng Tân Thắng tại các công trình trọng điểm quốc gia

ANTD.VN - Không phải loại xi măng nào cũng đủ điều kiện góp mặt tại những công trình hạ tầng quy mô quốc gia. Từ đường băng sân bay, hầm chui đô thị đến cao tốc xuyên Việt, mỗi công trình đều đặt ra những yêu cầu kỹ thuật đặc thù mà không phải nhà sản xuất nào cũng đáp ứng được. Xi măng Tân Thắng, sản xuất tại Quỳnh Thắng, Nghệ An là một trong những thương hiệu đã có mặt tại nhiều công trình thuộc nhóm này.

Với các công trình hạ tầng trọng điểm, chúng tôi luôn phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật cao hơn hẳn, đặc biệt về cường độ nén sớm và độ ổn định giữa các lô sản xuất, bởi khối lượng thi công lớn đòi hỏi chất lượng phải đồng đều xuyên suốt. Đây cũng là động lực để chúng tôi liên tục kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất trên toàn bộ dây chuyền". Ông Nguyễn Xuân Hùng (Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng)

Sân bay quốc tế Long Thành

Yêu cầu khắt khe từ những công trình không cho phép sai số

Theo đánh giá của giới chuyên môn trong ngành xi măng, các dự án hạ tầng trọng điểm như đường cao tốc hay sân bay đòi hỏi dòng xi măng có đặc tính kỹ thuật đặc thù: Cường độ nén cao ngay từ những ngày đầu, độ mịn được kiểm soát tối ưu, và khả năng thích ứng tốt với các điều kiện địa chất, khí hậu phức tạp trải dài trên nhiều vùng miền.

Đây là những tiêu chí khắt khe hơn hẳn so với yêu cầu thông thường của xây dựng dân dụng, bởi bất kỳ sai lệch nhỏ nào về chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc tuổi thọ của những công trình có vòng đời sử dụng lên tới hàng chục năm, phục vụ hàng triệu lượt người và phương tiện mỗi năm.

Sự hiện diện của xi măng Tân Thắng tại nhiều công trình trọng điểm

Nhờ khả năng kiểm soát độ mịn và kích thước hạt với độ chính xác cao, cùng dây chuyền công nghệ FLSmidth - Đan Mạch, Top đầu châu Âu, xi măng Tân Thắng đã được lựa chọn sử dụng tại nhiều dự án hạ tầng quan trọng trải dài từ Bắc vào Nam.

Quyết định chấp thuận Xi măng Tân Thắng xây công trình Cao tốc Bắc Nam - đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi

Tại khu vực phía Nam, xi măng Tân Thắng góp mặt trong quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam và Sân bay quốc tế Long Thành, hai dự án hạ tầng được xem là động lực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của cả nước trong giai đoạn hiện nay.

Tại khu vực miền Trung, xi măng Tân Thắng cũng tham gia vào dự án sân bay Quảng Trị, cùng với các thương hiệu xi măng khác trong khu vực.

Tại Hà Nội, xi măng Tân Thắng được sử dụng tại dự án đường Song Hành và hầm chui thuộc tuyến đường Vành đai 2,5, những công trình đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải giao thông và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối của Thủ đô.

Quyết định chấp thuận Xi măng Tân Thắng xây Sân bay Quảng Trị

Trao đổi về những yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp xi măng cho các công trình này, Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng cho biết: “Với các công trình hạ tầng trọng điểm, chúng tôi luôn phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật cao hơn hẳn, đặc biệt về cường độ nén sớm và độ ổn định giữa các lô sản xuất, bởi khối lượng thi công lớn đòi hỏi chất lượng phải đồng đều xuyên suốt. Đây cũng là động lực để chúng tôi liên tục kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất trên toàn bộ dây chuyền”.

Nhà máy cho biết mỗi lô xi măng cung cấp cho các công trình này đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của từng dự án.

Công trình tại xã Thái Hòa, Nghệ An sử dụng xi măng Tân Thắng

Uy tín được xây dựng từ nền tảng công nghệ và kiểm soát chất lượng

Việc được lựa chọn tham gia vào nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trải dài trên cả nước, từ đường băng sân bay cho đến hầm chui đô thị, là minh chứng thực tế cho năng lực kỹ thuật của xi măng Tân Thắng, bên cạnh các chỉ tiêu kiểm định trong phòng thí nghiệm.

Cường độ Xi măng Tân Thắng PCB40 CLC vượt chuẩn tới 15%

Đại diện nhà máy cho biết đây là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ vào công nghệ sản xuất ngay từ giai đoạn đầu, kết hợp với việc duy trì kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trên từng lô sản phẩm, để đảm bảo xi măng Tân Thắng có thể đáp ứng cả yêu cầu của những công trình dân dụng thông thường lẫn các dự án hạ tầng có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất.