Từ 30/11: Thông tin sai lệch kết quả trúng thưởng xổ số bị phạt đến 200 triệu đồng

ANTD.VN - Từ 30/11, hành vi bán vé số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng, thông tin sai lệch kết quả trúng thưởng xổ số bị phạt đến 200 triệu đồng.

Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực thi hành từ 30/11/2026.

Điều 9 Nghị định 389/2026 quy định mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số theo quy định. Mức phạt này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi bị phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 10-15 triệu đồng.

(trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 98/2013/NĐ-CP, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số chỉ bị phạt cảnh cáo).

Như vậy, Nghị định 389/2026 đã chuyển hình thức xử phạt đối với hành vi này từ cảnh cáo sang phạt tiền, với mức tối đa 30 triệu đồng đối với tổ chức và 15 triệu đồng đối với cá nhân.

Theo Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC, người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số gồm: Không thuộc các đối tượng là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; Chưa đủ 18 tuổi; Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 389/2026 còn nêu rõ, hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt đến 100 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định này, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Đối với tổ chức thực hiện hành vi trên thì bị phạt tiền gấp 2 lần cá nhân, từ 160-200 triệu đồng.

Không chỉ bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Cũng theo Nghị định 389/2026, hành vi thông tin sai lệch kết quả trúng thưởng xổ số bị phạt đến 200 triệu đồng.

Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định về sử dụng kết quả xổ số và thông tin kết quả trúng thưởng, mức phạt tiền từ 180-200 triệu đồng được áp dụng với hành vi thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 1-3 tháng, buộc hủy bỏ, đính chính kết quả sai lệch và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được…