Từ 28/9: Người dân phải làm gì để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID?

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, bạn đọc hỏi, từ 28/9 áp dụng quy định mới về khóa tài khoản VNeID. Vậy những ai có thể bị khóa tài khoản và người dân phải làm gì để không bị khóa?

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/9/2026), hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Như vậy, từ ngày 28/9, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp: Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Do vậy, những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID; Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên; Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID; Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử…cần lưu ý thực hiện theo quy định trên.

Không chỉ tài khoản của công dân, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa khi:Tổ chức chủ động yêu cầu khóa tài khoản hoặc tổ chức vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; Tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; Người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án…

Để hạn chế nguy cơ tài khoản VNeID bị khóa sau ngày 28/9, chủ tài khoản định danh VNeID cần kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản này, đặc biệt là các trường hợp đã đổi sang số điện thoại mới nhưng chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNeID; Số điện thoại đăng ký VNeID đứng tên người thân hoặc người khác; Thông tin chủ thuê bao đã thay đổi…

Bên cạnh đó cần kiểm tra thông tin chính chủ của thuê bao xem họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng có đúng với thông tin của mình hay không. Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin.

Ngoài ra, mỗi cá nhân cần cập nhật số điện thoại nếu đã thay đổi theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tại thời điểm làm thủ tục, đồng thời bảo đảm thông tin tài khoản chính xác và bảo mật.

Chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia; Bảo mật, bảo vệ tài khoản định danh điện tử và danh tính điện tử; Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng; Kịp thời kiến nghị, phản ánh khi phát hiện thông tin, dữ liệu còn thiếu hoặc sai sót trên ứng dụng…