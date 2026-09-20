Từ 15/10: Bị cáo có thể được hoãn phiên tòa tới 30 ngày để khắc phục hậu quả vi phạm đất đai

ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện cho bị can, bị cáo… khắc phục hậu quả thiệt hại về đất đai, Nghị quyết 04 đã quy định cụ thể việc hoãn phiên tòa hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Về tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo hoặc hoãn phiên tòa, Điều 5 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐTP nêu rõ, trường hợp bị can, bị cáo có đủ căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị quyết 29/2026, tùy thuộc vào giai đoạn xét xử, Tòa án xem xét, quyết định như sau:

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can;

Tại phiên tòa, căn cứ khả năng khắc phục hậu quả thiệt hại và đề nghị của bị cáo, Hội đồng xét xử xem xét ra một trong các quyết định:

Hoãn phiên tòa trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa nếu có căn cứ xác định trong thời hạn này mà bị cáo, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục được hậu quả thiệt hại;

Tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo nếu xét thấy bị cáo, tổ chức, cá nhân liên quan không có khả năng khắc phục được hậu quả thiệt hại trong thời hạn quy định.

Trong khi đó, Điều 6 Nghị quyết 29/2026 nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức, cá nhân khắc phục hậu quả nếu bảo đảm đủ các điều kiện: Có hành vi vi phạm nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh; Có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nhưng không tham nhũng;

Các dự án, công trình đang thực hiện, chưa hoàn thành, chưa khắc phục được hậu quả do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn có khả năng, phương án, điều kiện để khắc phục, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước, có cam kết của tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục hậu quả và tích cực khắc phục theo tiến độ, phương án đã cam kết.

Như vậy, tại phiên toà, căn cứ vào khả năng khắc phục hậu quả thiệt hại và đề nghị của bị cáo, Hội đồng xét xử có thể hoãn phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định…

Tuy vậy, để được xem xét hoãn phiên toà, người liên quan phải có bản giải trình về nguyên nhân khách quan khiến hậu quả chưa thể được khắc phục, kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh (nguyên nhân khách quan là những yếu tố hoặc sự kiện xảy ra ngoài ý chí, làm cho bị can, bị cáo, tổ chức, cá nhân liên quan không thể hoặc chưa thể khắc phục hậu quả).

Ngoài ra, hồ sơ phải có bản cam kết khắc phục hậu quả, tài liệu chứng minh khả năng thực hiện cùng phương án, lộ trình, biện pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Trường hợp khắc phục được toàn bộ hậu quả trong thời gian tạm đình chỉ hoặc hoãn phiên tòa, Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo. Nếu hết thời hạn tạm đình chỉ mà hậu quả chưa được khắc phục toàn bộ, Tòa án phục hồi vụ án để tiếp tục giải quyết, xét xử.

Còn với trường hợp dự án, công trình đã hoàn thành nhưng chưa khắc phục hậu quả thiệt hại, Tòa án không áp dụng cơ chế tạm đình chỉ hoặc hoãn phiên tòa.

Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ 15/10/2026.