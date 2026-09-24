Từ 1/10: Luật sư công trong doanh nghiệp Nhà nước được hưởng thêm chế độ chính sách gì ngoài tiền lương?

ANTD.VN - Từ 1/10 tới sẽ áp dụng quy định mới về chế độ, chính sách đối với luật sư công. Ngoài tiền lương, luật sư công làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng...

Nghị định 364/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Nghị quyết 24/2026 về thí điểm thực hiện chế định luật sư công có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Về chế độ, chính sách đối với luật sư công, Nghị định nêu rõ, ngoài tiền lương, luật sư công làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng; mức hỗ trợ hằng tháng được thỏa thuận trong hợp đồng lao động với doanh nghiệp nhà nước.

Khoản hỗ trợ hằng tháng do cơ quan, doanh nghiệp quản lý của luật sư công chi trả cùng kỳ lương. Ngoài khoản hỗ trợ hằng tháng và bồi dưỡng theo vụ việc, luật sư công còn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 10 của Nghị quyết.

Cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư công có trách nhiệm chi trả mức hỗ trợ hằng tháng cho luật sư công, các khoản phí liên quan đến tập sự, gia nhập, duy trì tư cách thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định.

Cơ quan sử dụng luật sư công có trách nhiệm thanh toán tiền bồi dưỡng cho luật sư công, các khoản chi phí khác khi luật sư công tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý của cơ quan, tổ chức mình.

Bộ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm lập dự toán kinh phí chi trả cho tổ chức hành nghề luật sư theo hợp đồng dịch vụ pháp lý và kinh phí khác bảo đảm cho hoạt động của luật sư công, gửi cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan thực hiện thí điểm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của luật sư công tại doanh nghiệp nhà nước được bảo đảm từ nguồn tài chính của doanh nghiệp và bố trí trong kế hoạch tài chính hằng năm theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp nhà nước lập, phê duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp…

Ngoài nội dung trên, Nghị định cũng quy định cụ thể về xử lý vi phạm đối với luật sư công.

Theo đó, Luật sư công có hành vi vi phạm pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật có liên quan hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với luật sư công được thông báo cho Đoàn Luật sư nơi luật sư công là thành viên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư công vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Việc xử lý kỷ luật đối với luật sư công được thực hiện theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phải có sự trao đổi, thống nhất với cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư công.