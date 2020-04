ANTD.VN - Để phòng chống dịch Covid – 19, nhiều cơ sở tại địa bàn thành phố Hà Nội đã được lựa chọn để triển khai các khu cách ly tập trung. Điều này không khỏi khiến người dân sinh sống xung quanh khu vực cảm thấy bất an, lo lắng. Tuy nhiên, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả của chính quyền và lực lượng công an cơ sở, những nỗi lo lắng, bất an ấy đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự tin tưởng để mỗi người dân có thể chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.