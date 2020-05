ANTD.VN - Qua công tác nghiệp vụ, Đội An ninh, Công an quận Đống Đa và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện thu giữ 320 thẻ đeo được quảng cáo là có khả năng “diệt virus” tại một cơ sở kinh doanh ở phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt.