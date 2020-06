ANTD.VN - Thực hiện Chương trình số 15 của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành 406 lượt cơ sở; chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy gần 26.500 lượt cơ sở...

Sự kiện:

An toàn PCCC