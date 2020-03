ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hoài Đức (Công an TP Hà Nội) triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.