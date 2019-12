[VIDEO] Binh sĩ Nga cắm cờ trên nóc căn cứ cũ của Mỹ ở Syria

ANTD.VN - Cảnh sát quân sự (quân cảnh) Nga đã đảm bảo an ninh cho một ngôi làng gần thành phố Raqqa, trước đây do quân đội Mỹ kiểm soát, khi Matxcơva tiếp tục tuần tra các khu vực chiến lược dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Theo các thông tin địa phương, quân cảnh Nga đã tiến vào khu vực này sau khi quân đội Mỹ rút khỏi một số địa điểm ở Raqqa như một phần trong thông báo rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Như được hiển thị trong video do Russia Today phát hành, người ta có thể thấy quân đội Nga cắm cờ trên nóc căn cứ từng do quân đội Mỹ kiểm soát.