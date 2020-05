ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ tuyên dương 11 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, 90 đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019.