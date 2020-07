ANTD.VN - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Ngọc An (SN 1989), trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi cướp tài sản.