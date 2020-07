ANTD.VN - Sau thời gian theo dõi mật phục, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Trần Phú, đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển nhiều loại ma túy heroin, ketamin, ma túy đá và hồng phiến từ Nghệ An đưa ra Hà Nội tiêu thụ…