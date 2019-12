ANTD.VN - 500 suất quà do Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup thông qua Báo An ninh Thủ đô đã được đại diện Báo An ninh Thủ đô trao tận tay tới người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 25-12.