ANTD.VN - Chiều 17/6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019”. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.