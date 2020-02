ANTD.VN - Bước vào tuần làm việc thứ 2 của năm mới 2020, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tổ chức cấp căn cước công dân và sổ hộ khẩu cho người dân trên địa bàn. Theo đánh giá của Công an quận Hoàn Kiếm, nhu cầu cấp căn cước công dân của người dân đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước.