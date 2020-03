ANTD.VN - Sáng 25-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch 105 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chủ trì hội nghị.