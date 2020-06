ANTD.VN - Sau 1 tuần triển khai Kế hoạch số 140 của Công an quận Cầu Giấy nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quận, 3 tổ công tác được thành lập thí điểm đã phát huy hiệu quả hoạt động, kịp thời xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, tàng trữ trái phép chất ma tuý, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông.