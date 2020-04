ANTD.VN - Khí dầu mỏ hóa lỏng được gọi tắt là “gas” rất nguy hiểm về cháy, nổ, thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đã từ lâu, việc vận chuyển bình gas bằng xe máy được nhiều cơ sở kinh doanh gas áp dụng do sự thuận tiện cơ động và chi phí thấp. Tuy nhiên, vận chuyển bình gas nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có thể gây nguy hiểm về cháy, nổ, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sự kiện:

An toàn PCCC