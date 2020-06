ANTD.VN - Xác định việc đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Ngay từ đầu năm 2020, bên cạnh việc chủ động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để vượt cấp, kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng quyết liệt chỉ đạo công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.