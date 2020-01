ANTD.VN - Trong năm 2019, Công an quận Hoàng Mai đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.