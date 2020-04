ANTD.VN - Ngày 16/4, Đoàn thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện quận và khoa Huyết học, Bệnh viện 198, Bộ Công an đã tổ chức ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng công an nhằm hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an.