ANTD.VN - Nằm trong chương trình Đại hội khoẻ Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VIII, sáng 23-6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Vòng loại khu vực IV, năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an.