ANTD.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, 3 cán bộ, chiến sỹ công an đã hi sinh anh dũng. Chiều 14/1, ngay sau lễ phát động của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ phát động học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm của 3 liệt sỹ.