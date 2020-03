ANTD.VN - Ngày 5/3, Cụm thi đua số 6, Công an TP Hà Nội gồm Công an các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Hà Đông đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tới dự và chỉ đạo hội nghị.