ANTD.VN - Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nCoV bùng phát mạnh ở Trung Quốc và lan rộng tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chiều 4/2, báo An ninh Thủ đô đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona”. Nhiều giải pháp phòng ngừa đã được các chuyên gia y tế khuyến cáo cụ thể tới người dân.

Sự kiện:

Phòng chống dịch cúm virus Corona