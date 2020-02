ANTD.VN - Chung tay trong công tác phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra, ngày 4/2, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao , Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại số 44 Phạm Ngọc Thạch.

Sự kiện:

Phòng chống dịch cúm virus Corona