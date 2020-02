ANTD.VN - Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội vừa phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội và đội An ninh, Công an quận Đống Đa kiểm tra, phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sự kiện:

Phòng chống dịch cúm virus Corona