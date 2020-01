Nỗ lực vì bình yên trên từng con đường, góc phố

ANTD.VN - Năm 2019 là một năm với đầy ắp những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô, từ đó cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ ANTT của lực lượng Công an. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với các đơn vị của CATP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn, qua đó tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Thủ đô và đất nước.