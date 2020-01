Những nguy cơ đe đọa an toàn bay nào, mà nhiều người chưa biết?

ANTD.VN - Thời gian vừa qua, tại các khu vực sân bay xảy ra 1 số hành vi uy hiếp trực tiếp đến an toàn các chuyến bay. Trên thực tế nhiều người vô tình không ý thức được hành vi của mình đã gây nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn bay. Mới đây nhất, một tàu bay của Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do va chạm với một vật thể lạ… đại diện Cục Hàng không khẳng định, vật thể lạ có thể là các thiết bị bay siêu nhẹ, thiết bị không người lái… chứ không phải là chim. Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về các nguy cơ đe dọa đến an toàn bay hiện nay.