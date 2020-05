ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phát hiện 2 trang fanpage “Yêu Cảnh Sát Giao Thông” và “Công An Nhân Dân” có đăng tải các bài viết “Cảnh báo thủ đoạn bắt cóc phụ nữ mới vô cùng nguy hiểm” và bài viết “Thủ đoạn bắt cóc trẻ em ở quận Ba Đình”. Công an thành phố Hà Nội khẳng định những nội dung thông tin như bài viết trên là không chính xác, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và không do Công an thành phố đăng tải.