ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Quang Vũ, SN 1985, trú tại quận Hoàn Kiếm; Trương Nam Anh, SN 1998, trú tại quận Ba Đình, Phạm Mạnh Cường, SN 1988, trú tại quận Long Biên về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Tâm, SN 1989, trú tại quận Long Biên về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.