ANTD.VN - Cùng với đội ngũ làm công tác y tế, thì công an, quân đội là những lực lượng tiên phong và trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid – 19. Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, CATP Hà Nội nói chung, Công an quận Cầu Giấy nói riêng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nhằm góp phần khống chế, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo tốt tình hình ANTT, an toàn sức khỏe cho nhân dân.