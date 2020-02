ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, bắt giữ gần 2.000 đối tượng phạm tội về ma túy.