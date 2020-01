ANTD.VN - Ngày 31-1, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.