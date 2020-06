ANTD.VN - Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều vật chứng.