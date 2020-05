ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an cơ sở đã tiến hành rà soát, trực tiếp gặp gỡ, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân trong các khu dân cư, tự giác giao nộp, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...