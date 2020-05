Làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sẽ giảm nguồn phát sinh tội phạm

ANTD.VN - Dù pháp luật quy định cấm, nhưng không ít người dân vẫn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền để đợt cao điểm này đạt kết quả cao, từ đó góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh tội phạm...