Kiến nghị đi xe máy dưới 50 phân khối phải có bằng lái xe

ANTD.VN - Tại khoản 2, điều 62, dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an đưa ra mới đây, người lái xe gắn máy, kể cả xe máy điện có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3 hoặc có công suất động cơ điện không quá 4kw phải được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A0. Điểm a, khoản 1, điều 63 dự thảo Luật cũng quy định, người đủ 16 tuổi trở lên được cấp giấp phép lái xe hạng A0. Như vậy sẽ có hàng vạn người dưới 18 tuổi đang điều khiển xe dưới 50 phân khối phải tham gia đào tạo để được cấp giấy phép theo quy định.