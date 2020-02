ANTD.VN - Thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an và Đề án số 03 của CATP Hà Nội về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, ngày 8-2, Công an huyện Thường Tín, đã công bố Quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 11 công an 11 xã trên địa bàn huyện.