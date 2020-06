ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an đã gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền hình CAND về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an chủ trì hội nghị.