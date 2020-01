Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cả nước đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, khám phá nhiều tụ điểm, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá thành công, thu giữ số lượng lớn ma túy. Đây là chuyên án nằm trong cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an quận Bắc Từ Liêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.