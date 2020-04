ANTD.VN - Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (23 tuổi, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.