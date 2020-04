ANTD.VN - Trong những ngày qua, các phường, xã ở TP Hà Nội đã tiến hành thống kê số lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Theo ước tính, Hà Nội có khoảng 1 triệu lao động tự do nằm trong gói hỗ trợ an sinh. Hiện, tất cả số này đang chờ hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để triển khai.