ANTD.VN - Qua điều tra truy xét, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Doanh, 34 tuổi, trú tại Tổ Tông Co 1, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, Doanh là đối tượng đã có tới 4 tiền án về các tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.