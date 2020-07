ANTD.VN - Nhận được tin báo về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 19/7 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm đã điều tra bắt đối tượng gây án là Giàng Seo Diu, SN 2002, dân tộc Mông, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó đối tượng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ, SN 2003, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.