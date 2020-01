ANTD.VN - Sáng 22/01, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.